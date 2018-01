Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora que a primavera se avizinha, as cerejeiras floridas estão entre as principais atrações deste grande parque no centro do Tóquio. No outono, a vegetação avermelhada confere um toque de sonho ao local. O Parque Ueno é também o endereço ideal para relaxar sob o sol de fim de tarde – e para se divertir. Tem zoológico e parque infantil dentro do espaço e está cercado por diversos museus: o Nacional de Tóquio, o Nacional de Arte Oriental, o de Arte Metropolitana de Tóquio. E ainda ficam por ali as bibliotecas Imperial e Internacional de Literatura Infantil, entre outros espaços culturais. Não surpreende, portanto, que seja um dos passeios preferidos dos moradores da capital para curtir os fins de semana.

No melhor ponto para observar o pôr do sol, o entorno da piscina espelhada, há bancos para se acomodar. O balé de fontes distrai e relaxa, com o Museu Nacional de Tóquio compondo o cenário ao fundo. Aliás, se quiser visitar o museu, o ingresso custa 620 ienes (R$ 15). Estudantes, inclusive com carteirinhas brasileiras, pagam menos: 410 ienes (R$ 10).

O Zoo de Ueno, o mais antigo do Japão, diverte as crianças – que entram gratuitamente até os 12 anos – pelos animais e por ter todas as lixeiras e cabines telefônicas em formato de panda. Os primeiros animais da espécie que chegaram lá foram presenteados pelo governo chinês, em 1972. Atualmente, vivem no zoológico os pandas Ri Ri e Shin Shin, doados pela China em 2011. Ingressos para adultos custam 600 ienes (R$ 14,77).

Aproveite para conhecer a pagoda Kaneiji, uma torre de cinco andares que pode ser vista no caminho que leva ao templo Kaneiji. A estrutura construída em 1631 foi vítima de um incêndio em 1639. No mesmo ano foi reconstruída pelo shogun Tokugawa – shoguns são os líderes dos samurais. Conserva até hoje as características do período Edo (1603-1868).

O Parque Ueno fica ao lado da estação de metrô de mesmo nome e não cobra entrada. Museu Nacional de Tóquio: www.tnm.jp/?lang=en; Zoológico Ueno: 00-81- 03-3828-5171; www.tokyo-zoo.net/english/ueno