Navio é inspirado em clássicos do cinema

Costa chega ao Brasil com dois navios. Confira:

FASCINOSA

Segundo navio mais novo da frota da Costa, o Fascinosa atraca no Rio para começar a temporada em 11 de dezembro, após travessia de 15 noites a R$ 2.327,20 (partida de Savona e escalas em Barcelona, Casablanca, Tenerife, Recife, Maceió e Salvador). O retorno à Itália leva 16 noites e será em 3 de março – custa R$ 3.015,20, saindo do Rio e parando nas mesmas cidades da vinda (no lugar de Barcelona e Casablanca, entra Ilha da Madeira). Enquanto estiver no Brasil, o navio só faz cruzeiros de oito e nove noites, com saída sempre do Rio, rumo à região do Prata.

Festas

No réveillon, os passageiros veem a queima de fogos de Copacabana. A viagem de 31 de dezembro a 8 de janeiro sai por R$ 4.339, parando em Ilhabela, Montevidéu, Buenos Aires e Angra. As mesmas cidades visitadas no carnaval, incluindo Búzios (R$ 2.660, nove noites, saída em 4 de fevereiro).

Cinema em alto-mar

O transatlântico é inspirado em clássicos do cinema como E O Vento Levou e Amarcord. Tem sala de cinema 4D, simulador de golfe, quatro piscinas, cinco jacuzzis, 13 bares e cinco restaurantes (no mediterrâneo Restaurante Club e no Restaurante Samsara, de comida orgânica, o pagamento é à parte). Ao todo, tem 1.508 cabines, sendo 524 com varanda, e transporta até 3.800 passageiros.

Pacote mais barato

De 14 a 22 de fevereiro, sai por R$ 1.954,15, com partida do Rio e paradas em Ilhabela, Montevidéu, Buenos Aires e Angra

PACIFICA

Com roteiros de três a oito noites, o Costa Pacifica parte sempre do porto de Santos para viagens até Salvador ou à região da Bacia do Prata. A música inspira a decoração, que homenageia artistas como Tom Jobim, Beatles e Mozart. Destaque para o estúdio de gravação, onde o viajante pode se arriscar ao microfone e gravar um CD.

Temáticos

Ritmos como samba, valsa e tango embalam o 13º Dançando a Bordo, viagem com a presença do coreógrafo Carlinhos de Jesus e início em 24 de janeiro – seis noites por R$ 2.729 e paradas no Rio, em Salvador e em Ilhabela. O transatlântico recebe, aliás, os quatro cruzeiros temáticos da Costa neste verão. Voltado aos cuidados com a saúde, o 14º Bem-Estar tem início em 30 de janeiro e valor de R$ 1.793 para um trajeto de sete noites, que visita Buenos Aires e Montevidéu.

O 2º Senior, com suas atividades dedicadas à terceira idade, parte em 13 de fevereiro e inclui pernoite na capital argentina (a R$ 1.649, com oito noites). Com roteiro pelo litoral brasileiro, o 22º Fitness custa R$ 1.699, saindo em 21 de fevereiro. As cerca de 150 aulas a bordo incluem ioga, pilates e dicas de nutrição.

Outros roteiros

O ano-novo a bordo do Costa Pacífica será de frente para a queima de fogos de Copacabana – saída em 26 de dezembro a R$ 3.999. Até 2 de janeiro, visita ainda Ilhabela e Salvador. No carnaval (R$ 2.686, de 6 a 13 de fevereiro), o navio passa pelo Rio, por Salvador, por Ilhéus e por Ilhabela.

O Pacifica oferece viagens de travessia da Europa para o Brasil e ao contrário. O navio sai de Savona em 28 de novembro e chega a Santos em 17 de dezembro –

R$ 1.499, com paradas em Barcelona, Málaga, Casablanca, Ilha da Madeira, Tenerife, Recife, Maceió, Salvador, Ilhéus e Rio. Por R$ 3.431,20, o retorno à cidade italiana, marcado para 1º de março a partir de Santos, passa pelos mesmos portos (exceto Málaga e Ilha da Madeira, que são substituído por Gibraltar e Marselha).

Instalações

A estrutura inclui o Samsara Spa (com solário de frente para o mar), quatro piscinas, cinco jacuzzis, 13 bares, cinco restaurantes (as refeições são pagas à parte no Restaurante Club Blue Moon, de cozinha mediterrânea, e no Restaurante Samsara, especializado na gastronomia orgânica e mais saudável), simulador de Grand Prix e área de realidade virtual. Com capacidade para 3.780 passageiros, o Costa Pacifica possui 1.504 cabines, 463 delas com varanda.

Pacote mais barato

Com embarque em 27 de fevereiro, três noites saem a R$ 696,15, com partida de Santos e escalas em Porto Belo e Ilhabela