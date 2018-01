Os mais bem-sucedidos parques de diversão do Brasil apostam em seguimentos diferentes para cativar um mesmo público: famílias. Em Santa Catarina, o complexo criado por Beto Carrero foca em montanhas-russas, espetáculos e zoológico. Já o empreendimento à beira-mar no Ceará deixa o DNA claro no nome: o Beach Park propõe entretenimento em piscinas e tobogãs sofisticados.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resort na Praia de Porto das Dunas, a 27 quilômetros de Fortaleza, foi eleito pelos leitores do site TripAdvisor como um dos cinco melhores parques aquáticos do mundo em 2016. Entre as 18 atrações, destaque para o radicalíssimo Insano, com uma queda livre na qual é possível atingir até 105 quilômetros por hora. Já o Vaikuntudo arremessa o visitante num megafunil colorido em 240 metros de descida. Os pequenos se divertem no Acqua Circo, um dos maiores playgrounds aquáticos do planeta — o piso é antiderrapante. Os ingressos do parque saem a partir de R$ 200 (um dia).

Após completar 25 anos em dezembro, o Beto Carrero World dedica 2017 a celebrações. No cardápio, principalmente novos shows, já que as opções de entretenimento para crianças de todas as idades são fartas. O amplo parque em Penha (litoral norte de Santa Catarina, a 115 quilômetros de Florianópolis) é um mundo fantástico que mescla piratas, batalhas medievais e caubóis.

Mas o forte são os brinquedos radicais. Na montanha-russa FireWhip, o passageiro fica de ponta-cabeça, enfrenta cinco loopings a mais de 100 quilômetros por hora e 4,5 vezes a força da gravidade – tudo em 700 metros. Já o Free Fall é um elevador que despenca a mais de 90 quilômetros por hora de uma altura equivalente a um prédio de 18 andares. Para os pequenos, há carrosséis, mini montanhas-russas e shows como o da turma de Madagascar. No site betocarrero.com.br, ingressos comprados com antecedência custam desde R$ 105 (adulto) e R$ 98 (criança) por dia.