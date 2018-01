Parques para pedalar, caminhar e curtir a natureza de Vancouver

O Stanley Park tem 4 quilômetros quadrados de área total – para comparação, o Ibirapuera paulistano soma 1,58 quilômetro quadrado – e uma ciclovia que acompanha a estrada e dá a volta completa ao seu perímetro, com quase 9 quilômetros de extensão.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Patinadores, skatistas e pedestres são igualmente bem recebidos. Quadras de tênis, playgrounds, trilhas, praça de totens dos indígenas (First Nations, como dizem lá), mais parque aquático infantil e piscina pública (abertos de junho a setembro) e o Aquário de Vancouver fazem do Stanley um lugar para ficar muito tempo.

Já a vista do alto mais bonita está no florido Queen Elizabeth Park, a 15 minutos de carro distante do centro. No mirante, a escultura Photo Session, do artista Seward Johnson, mostra três figuras humanas de costas para a paisagem e uma quarta, máquina fotográfica em punho, pedindo uma licencinha com a mão. Exatamente o que os turistas não cansam de fazer ali.