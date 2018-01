Gramado e Canela abrem temporada de Páscoa com atrações gratuitas

Se Gramado já é um dos melhores lugares do Brasil para se consumir chocolate o ano todo, na Páscoa essa fama ganha ainda mais força e justificativas. Em sua quarta edição, o evento 'Páscoa em Gramado', que começou no dia 30 de março e vai até 16 de abril, já movimenta a cidade na Serra Gaúcha, a 2 horas de carro de Porto Alegre, com atrações gratuitas todos os dias.

Para quem já foi a Gramado na época da Páscoa ou durante o Natal Luz, no fim do ano, sabe que a cidade com ares europeus vira um verdadeiro mundo temático. Este ano, para receber um público estimado em 500 mil pessoas até o fim da festa, foram usados mais de 2.500 ovos na decoração, de 0,3 centímetros a 2 metros de altura.

Aos fins de semana, a Parada da Páscoa, na Rua Borges de Medeiros, anima a criançada e faz os adultos relembrarem dos clássicos musicais infantis cujo tema é, claro, o chocolate. O público infantil também pode aproveitar o Espaço Kids, que funciona das 10h às 21h na badalada e charmosinha Rua Coberta, onde estão concentrados restaurantes, cafés e bares da cidade.

O lado religioso da festa está no espetáculo Gramado Aleluia, que ocorre durante a Semana Santa e esbanja luzes, sons e o trabalho de cerca de 500 artistas, entre atores, figurantes, músicos, dançarinos e orquestra. No dia 9 de abril, a Procissão de Ramos sai logo cedo, às 9h30; entre os dias 10 e 14, ocorre a Via Sacra; no dia 13, a representação do Lava Pés; e no dia 14, sexta-feira, a celebração da Morte e Paixão de Cristo.

Já quem quiser colocar a mão na massa pode aproveitar uma das oficinas gratuitas do Senac Gramado, que ensinam a fazer desde bolos de ovos de páscoa e colombas pascais até sobremesas variadas.

Para complementar a programação gratuita, não deixe de visitar os museus e algumas das fábricas e chocolaterias da cidade, como a Caracol Chocolates, a Florybal e a Lugano, que mantém um museu com esculturas feitas de chocolate.

Canela. A simpática vizinha Canela também preparou uma programação especial com o tema 'Caminhos da Páscoa', que começa neste fim de semana e vai até 23 de abril.

A praça João Corrêa também receberá, aliás, a abertura da festa de Páscoa, a partir das 15h30 do sábado. Com uma programação mais voltada ao público infantil, Canela terá teatro de bonecos; Parada do Coelho, quando o coelho e sua trupe desfilarão pelas ruas da cidade interagindo com o público; a Aldeia do Coelho no centro; e oficinas para a produção de chocolate. Enquanto isso, os espetáculos 'Paixão' e 'Ofício das Trevas' retomam a importância religiosa da data.

Aproveitando a data e o aumento do número de turistas, a cidade também vai inaugurar a Feira de Canela, um espaço que reunirá todos os domingos, a partir do dia 9 de abril, na Praça João Corrêa, 29 expositores de artesanatos, obras de arte e outros itens.

Além disso, assim como Gramado, Canela também tem uma série de atrações permanentes, como o bondinho que leva à Cascata do Caracol. Aproveite o ônibus hop-on hop-off que circula entre as duas cidades e é bastante válido para conhecer os principais pontos turísticos da dobradinha Gramado-Canela - o ônibus para em 35 pontos e custa desde R$ 59 para um dia inteiro.

Confira a seguir as programações de Gramado e Canela:

PÁSCOA EM GRAMADO:

10h às 21h - Espaço Kids – Rua Coberta

Parquinho, com balanço, escorregador e muitas atividades. Pintura de rosto de coelho, distribuição das orelhas de coelho e espaço para pintar. Monitoras acompanham as atividades.

07 de abril (Sexta-feira)

14h – Sapateado Urbano: Tudo por um Par de Sapatos – Praça Igreja Matriz São Pedro

14h – Teatro: A Origem da Páscoa – Faces Produções – Rua Coberta

15h – Clown – Palhacitos – Rua Coberta

16h – Parada de Páscoa – Av. Borges de Medeiros

18h – Teatro: Um Conto de Páscoa – Rua Coberta

08 de abril (Sábado)

14h – Teatro: Era uma Vez...Um Conto Doce – Casa do Bispo Atelier – Rua Coberta

16h – Parada de Páscoa – Av. Borges de Medeiros

17h – Música: Jhoana Martins – Rua Coberta

18h – Música: Uma Celebração de Páscoa – Tenor Evandro Martins – Rua Coberta

09 de abril (Domingo)

8h – Missa com Benção dos Ramos – Igreja Matriz São Pedro

9:30h – Procissão de Ramos – Saída da Praça das Etnias até a Igreja Matriz São Pedro

9:30h – Culto Ecumênico de Domingos de Ramos – Igreja Evangélica de Confissão Luterana

10:30h - Missa com Benção dos Ramos – Igreja Matriz São Pedro

11:30h – Teatro: A Origem da Páscoa – Faces Produções – Rua Coberta

14h – Música: Coral do Ramo Gramado de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Praça Igreja Matriz São Pedro

16h – Parada de Páscoa – Av. Borges de Medeiros

17h - Missa com Benção dos Ramos – Igreja Matriz São Pedro

18h – Música: Violonista Laerte Hugentobler – Celebrando a Páscoa com a Música Brasileira e Sul Americana – Rua Coberta

18:30h – Descida da Cruz – Igreja Matriz São Pedro

18:30h – Missa com Benção dos Ramos – Igreja Matriz São Pedro

10 de abril (Segunda-feira)

16h – Teatro de Bonecos: Olho Mágico – Uma experiência sensorial, individual e inesquecível – Rua Coberta

17h – Via Sacra – Praça Igreja da Matriz São Pedro

18h – Música: Coral Infanto Juvenil São Pedro – Praça Igreja Matriz São Pedro

18:30h – Via Sacra seguido de Missa – Igreja Matriz São Pedro

11 de abril (Terça-feira)

16h – Teatro de Bonecos: Olho Mágico – Uma experiência sensorial, individual e inesquecível – Rua Coberta

17h – Via Sacra – Praça Igreja Matriz São Pedro

18h – Teatro: A Corrida – Cia Pé de Palhaço – Rua Coberta

18:30 – Via Sacra seguido de Missa – Igreja Matriz São Pedro

12 de abril (Quarta-feira)

16h - Sapateado Urbano: Tudo por um Par de Sapatos – Rua Coberta

17h – Via Sacra – Praça Igreja Matriz São Pedro

18h – Música: Coral Infanto Juvenil São Pedro – Praça Igreja Matriz São Pedro

18:30h – Via Sacra seguido de Missa – Igreja Matriz São Pedro

20h – Oficio de Trevas – Igreja Matriz São Pedro

13 de abril (Quinta-feira)

16h – Teatro: Escola de Ajudantes de Coelho – Teatro Mão na Mala – Rua Coberta

17h – Via Sacra – Praça Igreja Matriz São Pedro

18h – Música: Elas cantam a Páscoa – Praça Igreja Matriz São Pedro

19h – Lava Pés – Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Gramado

20h – Missa da Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio Católico com o Lava Pés - Igreja Matriz São Pedro, Piratini, Floresta e Av. Central

14 de abril (Sexta-feira)

Páscoa Premiada – Rádio Sorriso e CDL – Bairros da Cidade

9:30h – Culto da Paixão em Alemão – Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Gramado

11h – Via Sacra – Praça Igreja Matriz São Pedro

15h – Celebração da Paixão e Morte de Jesus Cristo – Igreja Matriz São Pedro, Piratini, Floresta e Av. Central

18h – Música: Elas cantam a Páscoa – Praça Igreja Matriz São Pedro

19:30h – Culto da Paixão em Português – Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Gramado

20h – Procissão dos Passos: Saída da Expogramado até a Igreja Matriz São Pedro

15 de abril (Sábado)

14h – Circo: Era uma vez... Um Canto Doce – Casa do Bispo Atelier – Rua Coberta

15h – Entrega dos Ninhos com Show Musical – Páscoa Premiada – Rádio Sorriso e CDL – Rua Coberta

16h – Parada de Páscoa – Av. Borges de Medeiros

18h – Música: Bocalis Celebra a Páscoa – Rua Coberta

19h – Música e teatro: Recitalis – Teatro Mão na Mala – Praça Igreja Matriz São Pedro

20h – Celebração da Vigilia Pascal – Igreja Matriz São Pedro, Piratini, Floresta e Av. Central

16 de abril (Domingo)

06h – Alvorada Pascal – Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Gramado

08h – Missa: Igreja Matriz São Pedro

10:30h – Missa: Igreja Matriz São Pedro

11:30h – Teatro de Bonecos: Bonecos Só Rindo – Teatro de Bonecos – Rua Coberta

14h – Música: Recitalis – Praça Igreja Matriz São Pedro

16h – Parada de Páscoa – Av. Borges de Medeiros

17h – Teatro de Bonecos: Olho Mágico – Uma experiência sensorial, individual e inesquecível – Rua Coberta

18h – Teatro: Palhaçarinos – Cia di 4

Oficinas gastronômicas SENAC

06/04 - 13h30 às 15h30 - Colomba Pascal

07/04 – 13h30 às 15h30 - Bolachas decoradas para Páscoa

07/04 – 19h às 21h – Sobremesa de Páscoa Torta Brownie

*Inscrições abertas para as oficinas no site do Senac Gramado.

PÁSCOA EM CANELA

Sábado/dia 8 – 15h – Parada do Coelho de Canela

Sábado/dia 8 – 16h – Espetáculo Canela Doce/Multipalco

Domingo/dia 9 – 15h – Parada do Coelho de Canela

Segunda/dia 10 – 15h – Espetáculo Canela Doce/Multipalco

Terça/dia 11 – 15h – Espetáculo Canela Doce/Multipalco

Quarta/dia 12 – 15h – Espetáculo Canela Doce/Multipalco

Quarta/dia 12 – 20h – Espetáculo Paixão/Multipalco

Quinta/dia 13 - 18h – Espetáculo Ofício de Trevas/Catedral de Pedra

Sexta/dia 14 – 20h - Espetáculo Paixão/Multipalco

Sexta/dia 14 – Espetáculo Via Sacra/saída do Multipalco até a Catedral (após o espetáculo Paixão)

15 de abril – 15h – Parada do Coelho de Canela

15 de abril – 16h – Espetáculo Canela Doce/Multipalco

16 de abril - 15h – Parada do Coelho de Canela

16 de abril – 16h – Coral Bocalis/Multipalco

21 de abril – 20h – Coral Bocalis/Multipalco

22 de abril – 15h – Parada do Coelho de Canela

22 de abril – 16h – Espetáculo Canela Doce/Multipalco

22 de abril – 20h – Orquestra de Violões de Gramado/Multipalco

23 de abril – 15h – Parada do Coelho de Canela

ALDEIA DO COELHO DE CANELA

Segunda a Sexta: das 15h às 21h30

Sábados, domingos e feriados: das 11h às 21h30

PARADA DO COELHO DE CANELA

O evento inicia às 15 horas em frente a Catedral de Pedra, passando pela Rua Felisberto Soares em direção a Praça João Corrêa

MÚSICA NA RUA

Dias 14, 15 e 22, das 13h às 16h45, na Avenida Osvaldo Aranha

PROGRAMAÇÃO PARALELA

Oficinas de Chocolate para Crianças com

a Holic Pâtisserie na Aldeia do Coleho

- Dia 14/3: 15h

- Dia 15/3: 17h

- Dia 16/3: 16h

Duração: 30 minutos

Vagas para 10 crianças entre 3 e 10 anos

TEATRO DE BONECOS

- “A Páscoa do Ursinho Pooh”

Dias 14, 15 e 16 de abril, às 15 horas: Estúdio dos Bonecos

(Rua Borges de Medeiros, nº 75)

A MAGIA DO LIVRO

Teatro Infantil – 11 de abril: 15h

Espaço Cultural Casa de Pedra (entrada gratuita)

