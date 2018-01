Páscoa no exterior: o que abre e o que fecha Sempre digo que brasileiro não tem medo de furacão nem de terremoto: brasileiro tem medo de feriado. A Páscoa costuma reservar surpresas. No Chile, a Sexta-Feira Santa é o feriado mais sagrado do ano - mas o Mercado Central funciona (os restaurantes abrem do meio-dia às 18 horas). No Uruguai é comemorada a Semana do Turismo; Punta del Este fica quase tão animada quanto no verão. Em Buenos Aires, o grosso do comércio fecha sexta e domingo, mas a Feira de San Telmo funciona. Na Itália, na França e na Holanda, o feriado não é na sexta, mas na segunda (na Alemanha e na Suíça, na segunda e na sexta). Nos Estados Unidos, lojas de departamentos, outlets e alguns museus fecham no domingo. O feriado é propício a bate-voltas: Valparaíso e Viña del Mar desde Santiago, Colonia desde Buenos Aires, Sintra desde Lisboa.