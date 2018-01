Passado vivo Se for possível, prefira chegar a San Diego de trem. Inaugurada em 1915, a Santa Fe Depot (Union Station) é uma estrutura de estilo espanhol rodeada de fontes, palmeiras e bancos decorados com mosaicos de azulejos. Ao lado, o antigo edifício usado para guardar bagagens foi transformado no Museu de Arte Contemporânea de San Diego (mcasd.org).