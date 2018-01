Passagem comprada no decolar.com

Uma amiga, contudo, havia tido problemas com esse tipo de operação no site. Depois de dois dias da compra, um atendente telefonou avisando que os trechos selecionados não estavam disponíveis. Para manter a reserva, seria preciso mudar voos e desembolsar outros tantos dólares. Fiquei apreensiva, mas os preços eram atraentes.

Decidi então fazer a pesquisa pela internet, mas não fechar o negócio sem antes falar com um funcionário. Segundo o rapaz, algumas vezes a tarifa disponível acaba no meio da compra, antes que o sistema possa computar. Mas, por telefone, ele poderia me dizer na hora se os trechos escolhidos estavam mesmo disponíveis. Deu certo. /