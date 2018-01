Passear na floresta

Pegue a estrada Paraty-Cunha. Atenção: os primeiros quilômetros têm ótimo asfalto, mas, no trecho mais alto, a via continua intransitável para veículos que não sejam 4x4 - as obras de recuperação prometidas para 2014 ainda nem começaram.

Ao avistar a simpática Igreja da Penha do lado direito, estacione e caminhe poucos metros por uma trilha bem sinalizada. Bingo: você chegou à Cachoeira do Tobogã, também conhecida como Cachoeira da Penha, que deixa claro o motivo de seu nome mais popular quando você vê o escorregador natural formado por pedras. Jovens paratienses "surfam" na pedra, descendo por ela em pé. Melhor não arriscar e escorregar sentado mesmo, o que é uma delícia. Logo ao lado, o centro de informações turísticas do Caminho do Ouro pode dar respostas sobre a tradicional rota histórica.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de quase não existirem mais lavouras de cana-de-açúcar na região, a cachaça produzida em Paraty é famosa - tanto que tem festival próprio, este ano marcado para 15 a 18 de agosto. Em alambiques como o Paratiana (24-3371-6329), dá para acompanhar o processo de produção e, de quebra, provar uns golinhos.

Um pouco mais acima, na pousada Caminho do Ouro, o Voilà Bistrot oferece cozinha francesa requintada - a dica é experimentar o robalo em crosta de parmesão na manteiga de laranja e arroz selvagem (R$ 65, pousadacaminhodoouro.com.br). No jantar, luz de velas e música francesa. Mas, se for durante o dia, o deque decorado com plantas tropicais, com vista para o Rio Perequê-Açu, é a sugestão para curtir o sossego.