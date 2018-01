Passeie pelos cenários medievais  de Game of Thrones na Croácia

Os fãs de Game of Thrones não param de comemorar. A HBO, rede de TV a cabo, divulgou um vídeo exclusivo das locações da 5ª temporada na Croácia na página do programa no Facebook. Mais do que atiçar a ansiedade pelo desenrolar da história, cujo enredo é a guerra civil travada entre famílias da nobreza na luta pelo controle do Trono de Ferro de Westeros, formado pelos Sete Reinos, as imagens inspiram viajantes a conhecer pessoalmente os cenários da trama.

As construções medievais da Croácia criam o clima perfeito para a série e encantam turistas do mundo todo, através da telinha e, claro, pessoalmente. A cidade litorânea de Dubrovnik, conhecida como a "pérola do (mar) Adriático", tem 1401 anos e é considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Na série, recebe o nome de King's Landing (Porto Real). É lá que fica a fictícia Fortaleza Vermelha, o castelo do rei, que, na verdade, é o imponente forte Lovrijenac, erguido no século XI.

As muralhas, onde ocorrem as sangrentas batalhas da série, e a Casa dos Imortais, gravada na Torre Minceta, também chamam a atenção e podem ser visitadas. Ainda há a belíssima Ilha de Lokrum, nos arredores de Dubrovnik, chamada de Qarth em Game of Thrones.

Split é outro local explorado nas filmagens. As ruínas do Palácio de Diocleciano, imperador que viveu no local em 305, sobrevivem em meio à arquitetura romana do século XVII. Quem visita Dubrovnik deve reservar um dia para conhecer essa cidade litorânea cheia de arcos, igrejas, torres e esculturas.

"A Croácia tornou-se uma espécie de nossa casa longe de casa", diz a chamada para o vídeo. Faz sentido. Os atores, diretores e toda a equipe responsável pela série parecem ter se apaixonado pela cultura do local. "É uma arquitetura diferente, maravilhosa", afirma o produtor e escritor D. B Weiss. Essa não é a primeira vez que o programa abusa das belíssimas paisagens croatas. Quem nunca assistiu pode dar uma espiada nas primeiras temporadas: se a história não cativar, o azul do Mar Adriático, contornado por construções que datam da Idade Média, certamente o fará.

O sucesso de Game of Thrones é tão grande - a média de espectadores chega a 14,4 milhões de pessoas por episódio - que há até pacotes de viagem específicos para visitar os cenários da série, polêmica e curiosa graças às suas cenas de sexo, traições, seres místicos e belos cenários.

Pacotes. A Viator aproveitou as novidades da HBO e lançou um pacote especial até 1º de maio. Acompanhado de um guia especialista em Game of Thrones, você conhece os principais lugares onde a série foi e está sendo gravada. É possível montar o roteiro de acordo com o tempo que você tem disponível. A excursão por Dubrovnik e Split sai a partir de US$ 120,58 por pessoa (crianças até 12 anos pagam US$ 93,51). Se quiser fazer um upgrade e incluir uma visita ao Arboreto Tristeno, os jardins de King's Landing, o preço começa em US$ 177,18.

Já a CI tem pacote mais geral para a Croácia que inclui um tour pelos cenários de Game of Thrones, passando por três cidades em nove noites: Zagreb, Split e Dubrovnik. Desde 879 euros incluindo hospedagem com café da manhã, translado, passes de trem entre as cidades do roteiro, chip internacional de telefone, assistência médica e dois passeios.

Aéreo. Ida e volta na Lufthansa sai a partir de R$ 3.429,46; na Turkish Airlines, desde R$ 4.037,27. Ambos em classe econômica.