Passeio para celebrar mil anos da Lituânia

Se tudo o que você sabe sobre a Lituânia se resume às definições "país báltico" e "antiga república soviética" é bom ligar as antenas. O país completou na semana passada um milênio de vida. Ou seja: são mil anos de história contados em ruas de pedra, construções imponentes e fortes monumentais.

A viagem no tempo deve começar em Vilnius, que foi escolhida Capital Cultural da Europa neste ano. Como ponto de partida, o centro histórico, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

Prédios góticos e barrocos dominam a paisagem, pontuada por dezenas de igrejas, que refletem o perfil católico do país. A praça Arkikatedros é o ponto turístico principal, onde ocorrem de feiras a manifestações como a que marcou a independência do país, em 1980.

O tour segue pela colina onde se impõem a catedral e a Torre Gediminas, símbolos da capital. Só a vista do alto compensa a trilha até lá. A torre de tijolos vermelhos é tudo o que restou do castelo do século 14.

O Palácio Presidencial e a Igreja de Sant'Ana também valem a visita. No fim da tarde, a dica é caminhar sem pressa às margens do Rio Neris, olhar para o alto e admirar as Três Cruzes, onipresentes no cenário.

Perto de Vilnius, dois destinos se destacam. A Costa Âmbar, com praias e dunas cobertas de pinheiros, é um balneário concorrido no verão. E Trakai, antiga capital do país, cuja atração é o castelo do século 15.

Uma rota básica - só para se ter um gostinho da Lituânia.

Informações: www.lithuaniatourism.co.uk