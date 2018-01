Passo-a-passo para os novatos

Ficou com vontade de ter uma casa motorizada para chamar de sua? Fizemos uma lista com tudo o que você precisa saber antes de realizar seu sonho. Preço Com R$ 30 mil é possível comprar um motorhome usado. O trailer de segunda mão sai por a partir de R$ 20 mil. Modelos modernos chegam a R$ 600 mil. Opções Há trailers que comportam entre duas e seis pessoas. Pode ser deixado estacionado enquanto o turista roda de carro pela cidade, mas ninguém pode viajar lá dentro. No caso dos motorhomes, a maioria acomoda bem até seis pessoas - tudo depende do layout interno. E os passageiros podem seguir caminho acomodados no sofá da sala. Seguro A apólice não cobre roubo, apenas acidentes, e custa entre 2% e 3% do valor do veículo por ano. Para carros comuns, esse porcentual varia de 5% a 6%. Exigências No Brasil, é preciso ter a carteira de habilitação de categoria D para dirigir um motorhome, ou E para guiar um carro com um trailer. Os outros países exigem apenas a categoria B, a dos carros comuns, nos dois casos. Kit básico Como em qualquer jornada rodoviária, mapa da região a ser visitada e guia de estradas ajudam bastante. Água e comida nunca são demais. Antes de partir, peça dicas de viagem a outros proprietários de trailers e motorhomes. No caminho Saia cedo e procure um lugar para se instalar bem antes do anoitecer. Não viaje à noite e reabasteça sempre que estiver com meio tanque. Isso evita que você seja surpreendido por um posto fechado no caminho - e fique sem combustível. Pedágio É cobrado por eixo. O conjunto formado por uma picape e um trailer paga o correspondente a três eixos. Na Rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, na praça de pedágio localizada logo na saída da capital paulista, esse valor seria de R$ 17,70. Hospedagem Há bons campings nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. No Brasil, a falta de opções pelas estradas obriga os viajantes a parar em postos de gasolina e estacionamentos particulares. Prefira os locais movimentados. Estradas Os carros-casas podem viajar em qualquer rodovia, mesmo naquelas não tão bem conservadas. Para iniciantes, é recomendado começar pelas estradas com melhor infra-estrutura. Além, é claro, de não ter pressa. Afinal, a grande curtição não é onde se vai, mas como se chega.