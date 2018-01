Passo a passo sobre a geleira

Primeiro nos aproximamos por água e a enorme parede branca, de 5 quilômetros de comprimento e 60 metros de altura, se impôs diante das embarcações. O dia havia amanhecido chuvoso e o vento do lado de fora do barco castigava os mais aventureiros. Na Patagônia, no entanto, o clima muda rapidamente e a saída é vestir-se em camadas. Luva, gorro e óculos escuros são itens importantes.

Após o desembarque, iniciamos a caminhada. Eis outro diferencial do Perito Moreno: é possível chegar a ele por terra, um dos únicos no mundo em tal situação. E, quando a geleira surge em meio às árvores, todos correm para agarrar suas máquinas fotográficas, tamanho o impacto.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E isso era apenas o começo do trekking no gelo, um dos passeios mais procurados e surpreendentes. Os primeiros passos são hesitantes, mas a adaptação costuma ser rápida. Após alguns metros, já é possível relaxar e contemplar a imensidão branca - agora de dentro dela.

Além dos casacos, é necessário um calçado confortável e com cadarço. Nele, os instrutores amarram o crampon, uma espécie de base metálica com pinos, que ajuda a dar sustentação em cima do glaciar. É possível escolher entre duas opções de caminhadas: com duração de 1h40 ou quatro horas.

Importante mencionar que nessa área do parque não há restaurantes, então deve-se levar lanche para o almoço. Se o clima permitir, a refeição poderá ser saboreada em mesinhas com vista para o glaciar.

Privilégio. Quando o passeio parecia ter chegado ao fim, seguimos para as passarelas, onde é possível observar a geleira por diversos ângulos. A área foi reformada há quatro anos e hoje é acessível a crianças, idosos e deficientes. A visão é impactante: o bloco de gelo se une ao horizonte e parece não ter fim.

Vale a pena reservar alguns minutos de tranquilidade para sentar em um dos bancos e simplesmente contemplar. Por vezes, o silêncio é interrompido por fortes estrondos. São os pedaços da geleira que se desprendem e caem com força no lago.

De tempos em tempos, o glaciar avança até tocar uma parte da terra e formar uma ponte. Seu desabamento é um espetáculo midiático na Argentina, atraindo milhares de olhos.

Apesar disso, o Perito Moreno é um caso raro de glaciar em equilíbrio: ganha a mesma quantidade de área que perde. Segundo especialistas, a maioria das geleiras da região tem diminuído, mas é um movimento natural, já que não vivemos uma era glaciar. O aquecimento global, no entanto, ajuda a acelerar parte do processo. / B.P.L.

A Mar Patag (crucerosmarpatag.com) tem cruzeiros de um dia por a partir de R$ 676 por pessoa, com almoço e

bebidas incluídos no passeio - saídas de outubro a março.

A rota inclui os glaciares Spegazzini e Upsala

O Parque Nacional Los Glaciares (losglaciares.com)

compreende cerca de 250 geleiras na fronteira com o Chile, originando o chamado campo de gelo patagônico, maior

massa congelada contínua do mundo depois da Antártida