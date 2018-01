Eu deixaria El Calafate para o final, porque o Perito Moreno (foto) é uma das coisas mais bonitas que já vi na vida e tudo fica menos depois dele. Com Punta Arenas na história a logística é mais complicada, não dá para chegar por uma e voltar pela outra porque vai ficar caro.

De Punta Arenas a Puerto Natales, onde fica o parque Torres del Paine, há transfers que o seu hotel pode arrumar. O Lago Sarmento e o Glaciar Grey são outros passeios que se pode fazer por lá. De Puerto Natales a El Calafate há um ônibus diário - leva 6 horas. É uma viagem complicada porque será preciso voar a El Calafate, ir e voltar de Puerto Natales de ônibus e aí terminar com o Perito Moreno.

A partir de El Calafate há até um passeio bem cansativo até Torres del Paine, que vai e volta no mesmo dia. Distorce um pouco o significado de Torres del Paine, que começou com os trekkers e tem um sentido de conquista, de merecer chegar lá perto. Eu não recomendo, mas se você está na fissura para ver as torres, fotografar...

Outro destino perto de El Calafate é El Chalten, mais para andarilhos. São 3 a 4 horas de viagem, mas, uma vez lá, você vai precisar caminhar.

Acho que Ushuaia (3 a 4 dias) forma uma combinação mais redonda com El Calafate. E há voos diretos da Aerolíneas entre as duas cidades durante o verão.