Patins e tobogã aquecem mercados de Natal em Berlim

O maior deles, o Gendarmenmarkt, fica no Mitte, perto do Portão de Brandemburgo e outros ícones da cidade. Localizado entre a Sala de Concertos e o conjunto das catedrais Alemã e Francesa, o mercado chama a atenção por sua árvore de Natal de 20 metros, que ajuda a iluminar as 150 barracas do local.

Trata-se de uma das poucas feiras que cobram entrada (1 euro), mas a diversidade de produtos e os bons restaurantes fazem valer o ingresso. Para esquentar, peça o glüwein, o vinho quente alemão - há também as tradicionais cervejas alemãs para quem não se importa com o frio.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se a fome bater, não faltarão opções. Pratos feitos com carne de pato, salsichas e sopas são comuns - você gastará de 3 a 12 euros. De sobremesa, biscoitos, bolos e frutas caramelizadas deixam o turista com água na boca.

De barriga cheia, aprecie o artesanato, responsável por boa parte da magia dos mercados. No Gendarmenmarkt, é comum ver os artesãos trabalhando ali mesmo, enquanto você se perde na variedade de detalhes e materiais à disposição.

Assim como na Áustria, os enfeites natalinos de madeira se destacam: mandalas, presépios e os mais variados tipos de papais noéis, a preços que começam em 1,50 euro. Há também barracas de roupas e joias - à noite, ocorrem apresentações musicais.

Extras. Algumas feiras se diferenciam pelas atrações extras. Na Potsdamer Platz, por exemplo, há um tobogã de gelo (rodelbahn) de 12 metros de altura - custa 1,50 euro, para escorregar uma vez, ou 10, para ir 10 vezes no brinquedo.

Ainda no Mitte, a roda-gigante é a marca do mercado em frente à sede da prefeitura - do alto, uma bela panorâmica da cidade. Há ainda pista de patinação ao redor da Fonte Netuno, passeio de trenzinho e até pôneis - as atrações não custam mais de 4 euros. Já no da Alexanderplatz, há carrossel e pista de patinação.

A iluminação é o diferencial na feirinha em frente ao Palácio de Charlottenburg. Já no descolado bairro de Prenzlauer Berg, o mercado do Kulturbrauerei (antiga fábrica de cerveja que virou centro cultural), de nome Lucia, se dedica a resgatar a cultura escandinava, com comidas e músicas típicas da Dinamarca, Finlândia e Suécia.

Para os moderninhos, a dica é seguir para Friedrichshain, região da East Side Gallery. Ali, o mercado Holy Heimat atrai o público jovem, com música ao vivo e DJs. Entrada: 2 euros.