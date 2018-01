Pátio multifuncional É no pátio do estúdio que fica a casa onde Harry vivia com seus tios, no número 4 da Rua dos Alfeneiros. Logo ao lado, está o Nôitbus Andante estacionado. Construído com peças de antigos ônibus londrinos, era ele que levava os bruxinhos até a escola de magia, lembra? Outra atração é a Ponte de Hogwarts, a famosa e tortuosa ligação ao castelo. Pelo menos uma parte dela foi construída, cheia de detalhes. O resto ficou a cargo do pessoal dos efeitos especiais.