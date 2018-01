Patrimônio do rock e da história

Eis que o governo britânico tornou oficial aquilo que fãs de música, e de rock em particular, dão como certo há quatro décadas. O estúdio Abbey Road, aquele onde os Beatles gravaram 90% de suas canções e que virou nome de disco da banda em 1969, foi declarado patrimônio histórico.

É possível que a decisão inclua definitivamente este endereço no roteiro turístico de Londres - afastada dos highlights da cidade, a região costuma ser procurada basicamente por iniciados. Que se dão ao trabalho de descer na estação St. John"s Wood do metrô apenas pelo prazer de se deixar fotografar em cima da faixa de pedestres na esquina com a Grove End, para reproduzir a famosa cena da foto acima.

O estúdio é fechado ao público. Só entram músicos profissionais com horário agendado para gravações. Apenas a fachada branca, agora patrimônio, sem sinais aparentes de sua importância decisiva na trajetória dos Beatles, está lá para os desejados cliques.

Para driblar a frustração de não ver o estúdio 2, onde o grupo gravava seus sucessos quase instantâneos, a dica é participar de um tour temático. O antigo escritório de Paul McCartney e a Indica Gallery, galeria de arte onde John Lennon e Yoko Ono se encontraram pela primeira vez, estão na lista de lugares visitados no roteiro The Beatles Magical Mistery Tour, da London Walks, que começa em Tottenham Court. Locações de A Hard Day"s Night e Help e a casa onde Lennon e McCartney compuseram I Want to Hold Your Hand estão na trilha da caminhada In My Life, desde a estação Marylebone.

SOUVENIRS

Já que o estúdio Abbey Road não tem sequer uma lojinha para satisfazer a cobiça dos fãs, um café na estação St. John"s Wood acabou assumindo o papel de ponto para a aquisição de souvenirs. O Beatles Coffee Shop vende camisetas estampadas com a faixa de pedestres, canecas, chaveiros, e outros badulaques temáticos.

Para mais lembrancinhas ao estilo "fiz o tour Beatles e lembrei de você", desça na estação Baker Street do metrô. A variedade é grande na London Beatles Store, no número 231 da rua. Há gravatas, fantasias, camisetas...

Só vai faltar mesmo a foto com os Beatles. Que, pelo nobre objetivo de completar o álbum de recordações, podem ser substituídos pela versão bonecos de cera. À disposição no museu Madame Tussaud, ali perto.

ANOTE

Abbey Road Studio: visite o site www.abbeyroad.com para ver mais detalhes sobre o estúdio. Visitas turísticas não são permitidas

London Walk: tours desde 7 libras (R$ 20). Não é preciso fazer reserva, basta aparecer no ponto de encontro, no horário marcado. Mais: www.walks.com

Madame Tussauds: www.madametussauds.com

London Beatles Store: www.beatlesstorelondon.co.uk