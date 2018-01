Paulo e os cristãos "Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta." É com essa sensação de alívio que o apóstolo Paulo começa o ato 28 da Bíblia. No ano 60 d.C., ele havia sido preso em Caesarea e enviado a Roma para julgamento. Depois de uma tormenta, o barco ficou 14 dias à deriva e naufragou no litoral da ilha. Em apenas três meses, Paulo abriu sua carteira de milagres, multiplicou os cristãos e seguiu viagem para a capital do Império, onde foi sentenciado à morte.