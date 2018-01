Pausa para as tradicionais comprinhas

É ótimo ir à praia, é uma delícia sair para jantar em um bom restaurante. Mas se você não reservar um tempo para as tradicionais comprinhas, uma viagem à Flórida não fica completa. Ainda mais em Fort Lauderdale, que vem angariando fama como polo de consumo tanto para gostos refinados como para quem está atrás de tentadoras ofertas nos outlets.

Por ali, a sabedoria está ligada à capacidade de achar bons descontos. Nesse quesito, o campeão é o Sawgrass Mills, onde fica o Colonnade Outlets, considerado o maior shopping de outlets da Flórida. É grande mesmo: por isso, vá com mapa nas mãos, sapatos confortáveis nos pés e reserve pelo menos um dia para esgotar as possibilidades. Como em outros espaços do gênero, investir em cartões de desconto, que podem ser adquiridos ali mesmo, compensa para quem está disposto a gastar de verdade.

VARIEDADE

Há mais de 350 lojas no Sawgrass, entre Marshalls, Neiman-Marcus, Gap, Calvin Klein, Burberry e tantas outras. Para levar na mala roupas, sapatos e acessórios, as lojas de fábrica são o paraíso. Há, ainda, outras categorias de lojas nas extremidades do shopping, como a Target Superstore, que vende de móveis a roupas de bebê e DVDs. Ou seja, uma espécie de Mappin americano.

Antes de se jogar nas promoções, algumas dicas. Primeira: seja paciente e não limite sua área de exploração apenas às lojas de grande porte. As pequenas costumam esconder promoções bastante convidativas. E não há tantos produtos com defeitos, como pode fazer crer o conceito de outlet. Falando nisso, abra o olho no quesito qualidade quando há montanhas de roupas em saldão.

A vantagem do Sawgrass com relação a outros shoppings de descontos é a estrutura, que inclui parquinho para crianças e duas praças de alimentação. A desvantagem é que não fica exatamente em Fort Lauderdale, mas ali perto, em Sunrise. Mas a diferença dos preços nas etiquetas compensa a preguiça de pegar a estrada.

Mas se você prefere permanecer em Fort Lauderdale, o Galleria Mall é um shopping com cara de chique, se comparado ao jeitão prático do Sawgrass Mills. Um contraponto ao centro de outlets: limpo, claro e impossível de se perder. Lojas como Macy?s e Ann Taylor podem ser vasculhadas sem a competição acirradas dos outlets. No fim do dia, descanse os pés (e as sacolas) fazendo um happy hour nos barzinhos colados ao shopping.

COM ESTILO

Ainda na cota dos lugares refinados de Fort Lauderdale, o Las Olas Boulevard se destaca. A rua, conhecida por ser a principal ligação entre a praia e o centro da cidade, é uma espécie de Oscar Freire, repleta de lojas de grifes - algumas não podem ser encontradas nos shoppings. Entre uma compra e outra, você pode aproveitar para entrar em uma das muitas galerias de arte instaladas por ali ou aproveitar para comer bem em algum dos restaurantes. Um passeio aprazível nos dias de clima mais ameno.

