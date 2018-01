Peça um 'bulgogi'. Os cães agradecem

Em Seul existem restaurantes de comida ocidental que servem pizzas, massas e hambúrgueres. Mas qualquer aventura gastronômica típica passa bem longe deles, claro. Dito isso, opte pela culinária local, com sua criatividade ímpar para mesclar quase sempre os mesmos ingredientes: arroz, legumes e carnes. Apesar de terem uma aparência estranha para padrões brasileiros, os pratos são saborosos. E saudáveis. Para não errar, escolha o bibimbap, uma das mais famosas receitas coreanas. Chegará à sua mesa um bem-bolado com arroz frito, carne picadinha, vegetais, molho picante e um ovo frito com a gema mole. Aceite como entrada o kimchi (só tenha o bom senso de estar com um copo d?água à mão). Trata-se de uma pilha de folhas de repolho fermentadas e temperadas com alho, gengibre, sal e muita pimenta-vermelha. Aproveite que a água é servida de graça nos restaurantes coreanos e beba bons goles após cada porção de kimchi. Como opções de prato principal, fique com o bulgogi, um picado de carne bovina - sem nenhum tipo de cachorro envolvido, apesar do nome -, e o panjeon, omelete grande recheado de vegetais ou de frutos do mar. Ou os onipresentes noodles. FONDUE SUÍNA Quem se sentir pronto para novas ousadias pode escolher o samgyupsal. A carne de porco cortada em pequenos pedaços deve ser preparada pelos próprios clientes, em uma grelha sobre a mesa, no melhor estilo fondue. Refresque-se com soju, a famosa aguardente coreana. Muito turísticos, os restaurantes de Insadong têm preços assustadores. Os pratos custam o dobro do valor cobrado em áreas como Itaewon, Myeongdong e Gangnam. Só fique atento para não perder o jantar. Após as 22 horas, grande parte dos restaurantes está fechada ou não aceita clientes. Ah, nem se preocupe em deixar gorjetas. Esse hábito não existe na Coréia.