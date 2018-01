Pedaladas com sol ou neve Há 19 meses na estrada, o casal suíço garante que não cansou da vida "solitária", 24 horas por dia, um no banco da frente, outro no banco de trás, pedalando ao redor do mundo. Phillipe Aschwanden e Kathrin Truttnann iniciaram em 2007 uma viagem de três tempos. Começaram pela Europa, da Suíça até Portugal. Em seguida, desceram do Alasca, nos EUA, até o México. Desembarcaram em Quito, no Equador, e pretendem descer de vez da bike em Punta Arenas, extremo sul argentino. Fazia sol na Carretera Austral, entre Coyhaique e Puyuhuapi, mas o tempo havia castigado Phillipe e Kathrin no dia anterior. Neve pesada obrigou os dois a desistir do habitual camping. Dormiram em um hotel (após um bom banho). O resultado da viagem ficará com eles. Ninguém vai escrever livros ou publicar nada em blogs. A idéia era rodar o mundo, experimentar novas sensações, conhecer outras culturas e nada mais. "Fazemos isso pela diversão."