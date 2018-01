Pedaladas no traçado do Regent's Canal

Oliver Strand / LONDRES / THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

LONDRES

Pedalar é a melhor forma de conhecer o Regent"s Canal, com sua estreita calçada dividida por pedestres e ciclistas. O curso das águas passa por condomínios recém-construídos - e também por galpões abandonados. Barcaças ancoradas servem de lar, com flores enfeitando as janelas.

O calçadão do canal permite que você cruze a região e chegue rapidamente ao Broadway Market, agitado centro comercial que, aos sábados, é convertido em mercado ao ar livre, onde se encontra de queijos artesanais a livros de arte. E bancas com ótima comida de rua.

Ainda com a bicicleta, hora de percorrer o London Fields. Naquele sábado, o parque estava lotado. As calmas ruazinhas do entorno têm fileiras de casas modestas. Uma delas, a Wilton Way, parecia à primeira vista uma espécie de área comercial. Mas depois notei que a fachada com uma placa de correios era, na verdade, a galeria de arte Post. E que o Wilton Way Cafe tinha espaço reservado para um mercado de pulgas.

A rua escondia ainda a Violet, padaria de propriedade de Claire Ptak, que decidiu trocar a banca no Broadway Market por uma loja própria na Wilton Way. Todo mês, ela abre as portas do segundo andar do prédio para um jantar, com chef convidado.

Perguntei a Claire o que mais eu não poderia deixar de ver e ela apontou para o Spurstowe Arms, do outro lado da rua. Parecia um pub de bairro. Mas a movimentação daquela tarde me fez pensar que talvez o lugar fosse mais que isso.

Cogitei tomar algo, só para em seguida lembrar que teria de voltar a Towpath, a 15 minutos de bike dali. O bartender aumentou minha dúvida: "Agora tudo está tranquilo, mas a pista ferve à noite." Nesta hora, desejei não estar de bicicleta.