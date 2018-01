Pedido de casamento entre as geleiras

Foi o que fez o holandês Sten Borst, de 29 anos, em uma ilhota gelada da Baía Wilhelmina. Depois de um ano viajando com Madeleine Kod, de 27 (sua namorada há 12), ele decidiu que aquele seria o lugar ideal para o pedido.

Sten e Madeleine foram os únicos a desembarcar do zodiac durante o tour pela baía. Ganharam cinco minutos de privacidade, até o bote voltar para buscá-los com um coro de "beija, beija". "Foi totalmente inesperado", contou ela, com lágrimas nos olhos, depois de dizer o "sim".

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E não foi o único caso da viagem. O alemão Tobias Niermann preparou a cabine com champanhe e flores para pedir a mão de Isabel Carrillo, depois de dez anos juntos. O anel foi comprado semanas antes, quando o casal visitava o Brasil. "Estava esperando o momento certo", disse. /A.M.