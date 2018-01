Pedras no caminho até as águas mais transparentes As águas do Adriático são absolutamente impressionantes, mas a areia não é um artigo sobrando por lá. As faixas com pedrinhas ou grandes pedras brancas, que em tamanho igualam as variações de ovos de Páscoa, predominam. Um boicote a toalhas estendidas e caminhadas. Não ficar descalço e conseguir uma cadeira são soluções óbvias.