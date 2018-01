Pegadinha no metrô de Munique Ninguém em Munique, no sul da Alemanha, pega táxi para ir ao aeroporto. Na melhor das hipóteses a viagem custará 50 e terá duração de 45 minutos ? o mesmo tempo que o metrô leva para chegar lá desde a estação central, por 9,60. Mas fique atento antes de embarcar no trem. Há duas linhas que levam ao aeroporto: se você entrar no metrô da S8 não tem como errar, a última estação é a sua. Mas se for da S1, repare no nome duplo "Freising/Flughafen" e na informação-chave que corre em letras miúdas no monitor: "passageiros que vão ao aeroporto devem viajar nos vagões traseiros". Isso porque em determinada estação o trem se divide (sim!) e a parte dianteira segue para Freising. Somente quem está nos últimos vagões chegará ao aeroporto.