Pela costa leste, em busca da lagosta perfeita

GLENN COLLINS / NEW ENGLAND, THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Em extraordinária fartura, graças à melhor coleta em anos, o crustáceo era abundante em toda parte. Assim, como o roteiro previa seguir pela costa de Cape Ann, em Massachusetts, até Camden, no Maine, entre caminhadas, museus e bons restaurantes, fomos fisgados pela luxúria da lagosta.

Com isto em vista, acompanhe o tour gastronômico por seis restaurantes da região onde o crustáceo foi o item principal - vale lembrar que ele segue garantido no menu até meados de dezembro.

Nossa primeira parada foi em Gloucester, Massachusetts, no Stone Soup Cafe, um restaurante casual com bar central. Havia lagosta no cardápio, então nos jogamos: provamos uma rica sopa do crustáceo. Em seguida, ele de novo, acompanhado de pasta ao molho alfredo com camarões.

No dia seguinte, depois de observar baleias e golfinhos, tivemos uma primordial experiência gastronômica no Woodman's of Essex. Em um tanque, escolhemos a lagosta mais apetitosa, que logo veio à mesa com salada de repolho e semente de aipo, além de um típico caldo de mariscos.

Mais adiante, depois de conhecer Rockport, paramos na igualmente pitoresca Newburyport, onde apostamos no menu do Bob Lobster. Foram duas lagostas gêmeas saboreadas em uma mesa de piquenique com bela vista.

Seguimos para Portland, em Maine, onde andamos margeando a orla e almoçamos no Sun & Surf. Foi na varanda para a York Beach que devoramos um rolinho de lagosta com preço extravagante (US$ 18,50 ou R$ 37). Naquela noite, visitamos o Salt Exchange, ainda em Portland. O restaurante nos deixou caídos por seu risoto de lagosta, com destaque para as pinças suculentas.

Em nosso último dia, fomos apreciar o panorama deslumbrante de Camden Harbor, em Rockland, pelas janelas do Fresh Restaurant. Onde, claro, saboreamos nossa última lagosta, agora temperada com alho e acompanhada de purê de batatas e um generoso salmão selvagem.