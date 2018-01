Pela Europa, nos passos de uma trilogia

Antes do Amanhecer (1995)

HISTÓRIA

Jesse, um turista norte-americano, conhece a francesa Celine no trem entre Budapeste e Paris. Decidem descer em Viena para curtir o dia antes de Jesse voar para casa. E se apaixonam na capital austríaca.

FAÇA VOCÊ MESMO

Embarque nos trens da MAV (mav-start.hu), que opera o sistema na Hungria – o tíquete Budapeste-Viena custa 13 euros. Na Áustria, vá ao Hofburg, cartão-postal do século 13 com belos jardins e museus. Em busca de romance? A cena do primeiro beijo de Celine e Jesse foi na Riesenrad, a roda gigante do Prater, considerado o parque de diversões mais antigo do mundo.

Antes do Pôr do Sol (2004)

HISTÓRIA

Nove anos depois do primeiro encontro, Celine e Jesse voltam a se encontrar quando ele vai a Paris lançar um livro. Dessa vez, a capital francesa serve de cenário para a reaproximação do casal.

FAÇA VOCÊ MESMO

Jesse está fazendo uma leitura de seu livro na Shakespeare and Company (shakespeareandcompany.com). De lá, eles saem para caminhar pela cidade – o Rio Sena, logicamente, está no trajeto. Entram em uma embarcação por impulso (você pode planejar em bateauxparisiens.com). A qualquer momento, faça como a dupla e pare no Le Pure Cafe (purecafe.fr).

Antes da Meia-Noite (2013)

HISTÓRIA

Depois de nove anos, Celine e Jesse estão casados, com duas filhas, e vão passar as férias na Península do Peloponeso, na Grécia. A viagem traz à tona os conflitos que o tempo coloca na rotina de um casal.

FAÇA VOCÊ MESMO

A porta para o Peloponeso é o aeroporto de Kalamata (o filho americano de Jesse volta para casa por lá). Boa parte das locações se concentra em Kardamili – onde eles veem o pôr do sol e depois vão para um hotel, o Costa Navarino (westincostanavarino.com). Na realidade, o resort fica em Messinia. Eles passaram direto pelas ruínas do Palácio do Nestor, em Pylos. Ainda bem: o local está fechado para obras até 2014.

Sites úteis

Em Viena, acesse wien.info. Paris.fr e france.fr ajudam a montar seu roteiro na França. Na Grécia, visitgreece.gr criou um link sobre o filme. E no tinyurl.com/jesseceline há um mapa de locações de várias cenas da trilogia.