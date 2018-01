Pela trilha branca, em busca da vista do Lago Tahoe Antes de partir para a segunda aventura gelada da temporada em South Lake Tahoe, um americaníssimo café da manhã me aguardava no Red Hut Cafe (redhutcafe.com), rede local de restaurantes que tem, entre os destaques do cardápio, a omelete completamente fora de escala. Leva quatro ovos, mais o recheio a escolher entre dez opções e, sim, é individual. Sem possibilidade de meia receita - e ainda acompanhada de hash browns, torradas e bacon, o que torna impossível comer mais de um terço do conteúdo interminável do prato.