Pelas ilhas de Angra, a preços acessíveis

Vamos às contas. Normalmente, as escunas cobram de R$ 50 a R$ 70 por passeios que duram, em média, quatro horas. É possível, contudo, alugar uma embarcação particular, apenas para seus amigos ou familiares, por diárias de R$ 100 por pessoa - no caso, uma lancha de 24 pés (cerca de 8 metros), para até oito pessoas.

Para isso, não é necessário entender de nós, ventos ou cartas de navegação. Empresas como a Angra Lanchas analisam as necessidades de conforto do cliente, o número de pessoas e propõem a embarcação com melhor custo-benefício. "A gente customiza um roteiro com mais ou menos paradas e oferece a lancha mais adequada para as necessidades daquele grupo", explica o diretor da empresa, Olmar Cardoso. Uma Futura 32 pés (10 metros), por exemplo, comporta até 12 pessoas e sai por R$ 1.500 por dia - R$ 125 para cada passageiro.

Tal mordomia permite alcançar pontos paradisíacos como as praias de Jurubaíba ou das Amendoeiras sem analisar os mapas - a tripulação, cujo pagamento está incluído na diária, se encarrega do itinerário. Mas fique atento: como os pontos de parada são escolhidos pelo cliente, o combustível normalmente é pago à parte, de acordo com as distâncias percorridas, e costuma custar mais cerca de 15% do preço do aluguel.

Ao sabor do vento. Para quem busca tranquilidade, mais contemplação e menos velocidade, um veleiro é uma alternativa menos poluente e quase silenciosa, e que proporciona ainda mais interação com a natureza. A Brasil Yacht Charter oferece barcos a vela como o Oceanis 36 pés (11 metros) por R$ 1.750, seja para passar o dia ou até mesmo noites em águas abrigadas. Ao contratar sete diárias, a empresa oferece uma gratuita.

Mas se a sua turma prefere explorar o fundo do mar, a Ocean oferece barcos equipados e com equipe treinada para instruir seus mergulhos. Não é raro avistar arraias, tartarugas e até mesmo golfinhos, que costumam acompanhar as embarcações. O preço médio é de R$ 145, com dois cilindros e a presença de instrutor.

Customizados. Em geral, os períodos de locação variam de 3 a 10 horas, dependo da disposição do comandante - no caso, você. Em 3 horas é possível parar para banho e desfrutar pontos clássicos como as ilhas da Gipoia ou da Piedade, por R$ 800 para até 8 pessoas, na Aquafun.