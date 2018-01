Pelo Brasil

Com o tema Doce Natal, bolachas, pirulitos,

bombons e cupcakes se tornaram destaque do desfile festivo deste ano - composto por 500

pessoas no elenco e 11 carros alegóricos.

Mesclando técnicas teatrais e música erudita, o Espetáculo do Advento é outra boa pedida da

programação. Mais: magiadenatal.com.br

4 Penedo, Rio de Janeiro

A cidade, que se orgulha de ser a maior colônia finlandesa do País, abriga o chamado "lar de verão" de Papai Noel, no Parque Pequena Finlândia. Além do trenó, visitantes conferem utensílios do bom velhinho e apresentações típicas do seu país de origem. Mais: penedo.com/casadepapainoel

2 Campos do Jordão, São Paulo

Além do lar do Papai Noel, em Capivari,

casinhas natalinas feitas de material sustentável compõem a Vila de Natal. Que também encanta o público com o espetáculo A Princesinha,

com mais de 130 atores no elenco.

Site: camposdojordao.com.br

1 Curitiba, Paraná (foto)

Ano após ano, arcos luminosos - são 50 mil lâmpadas coloridas - instalados na Rua 15 de Novembro formam a belíssima Galeria de Luz, este ano também palco para o show Sobre Anjos e Luz. O tradicional coral infantil que se apresenta no Palácio da Avenida é outra grande atração desta época. Mais: curitibacapitaldonatal.com.br

Guirlandas e laços vermelhos, árvores e casinhas cheias de luzes, desfiles

temáticos e grandes corais

de música. Além da região de Gramado, outras cidades

brasileiras também ganham fama - e atraem visitantes - por seu espírito natalino

aflorado. Confira algumas que merecem entrar para

sua lista de destinos de fim de ano. /B.T.