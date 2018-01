Pelo exótico jardim de Tresco

Sobre o aspecto arqueológico, Smith fez sua primeira plantação perto das ruínas da nave e capela-mor da Velha Abadia, moradia de monges beneditinos nos séculos 11 ao 15. E também organizou um altar romano que data do 2º ou 3º séculos d.C., encontrado próximo à guarnição em St. Mary's.

Entre os principais pontos históricos de Tresco está o platô de Castle Down, a íngreme ponta norte da ilha, varrida pelos constantes ventos. Acessível apenas a pé, a área inclui as ruínas do King Charles' Castle, do Cromwell's Castle, suas fortificações e baterias, sepulturas pré-históricas, sistemas agrícolas e casas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Construído entre 1550 e 1554 em resposta à ameaça francesa, o King Charles tinha dois pisos e uma plataforma de armas no térreo. Agora, só existem partes do muro e uma arcada graciosa. Dali se avista o porto de New Grimsby, a ilha de Bryher e a torre de 15 metros do Cromwell's Castle - construído em 1651. Do alto dela, você se sente como se tivesse de zarpar. E tem, claro. Através da história. / V.G.