Pelo Mundo

Hello Kitty: Cerca de 1,5 milhão de pessoas visitam o parque da Sanrio, que reúne a famosa personagem e outros bonecos ultrafofos em Tóquio. Entre as atrações, musicais, brinquedos e a casa da Hello Kitty. Mais: www.puroland.co.jp/english.

França

Asterix: Montanha russa, casa do terror, show de golfinhos e, como não poderia faltar, um autêntico barco viking estão entre as atrações do parque temático parisiense. Dá até para tirar uma foto junto com Asterix e Obelix, para a posteridade. www.parcasterix.fr.

Inglaterra

Alice no País das Maravilhas: O pequeno parque em Dorset fica a 2 horas de Londres. Tem 30 atrações baseadas na história de Alice, como a xícara maluca. Para crianças de até 12 anos. Mais: www.adventurewonderland.co.uk