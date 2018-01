Pelo Norte em um motorhome

Estados Unidos e Canadá têm rotas bem estruturadas para viagens deste tipo. Vale a pena sair do Brasil com o aluguel acertado e os campings reservados – mas sem pagar diária antes, para poder mudar de ideia no meio do caminho, que a graça de viajar de forma independente é esta mesmo. Pesquise usando a sigla em inglês RV – recreational vehicle – e confira, a seguir, quatro sugestões de rotas para colocar sua casa na estrada.

ESTADOS UNIDOS

1- A Magia da Rota 66

A mais simbólica das estradas, tradução asfaltada do sonho de liberdade dos jovens americanos, é um belo percurso para se fazer de motorhome. Não é usada como via principal, mas tem trechos preservados por seu apelo turístico.

A graça é ver a paisagem se transformar, dos contornos urbanos de Chicago, logo no começo da 66, em direção ao meio-oeste dos Estados Unidos. Dá para dizer que o coração da Rota 66 pulsa atualmente no Arizona, onde passa perto do Monument Valley e do cobiçado Grand Canyon. Na sequência, Las Vegas e, por fim, o píer de Santa Monica, em Los Angeles, marco do fim da viagem. Gaste ao menos duas semanas.

2- Flórida com ou sem parques

A Flórida é um destino que agrada a toda a família e também conta com uma estrutura apropriada para receber motorhomes – reservas de campings devem ser feitas com até seis meses de antecedência. A vantagem do Estado é que, por ser mais curto, o roteiro deixa mais tempo disponível para curtir as atrações.

A fauna e a flora são surpreendentes. As florestas alagadas têm formações únicas. Aposte em um passeio de barco pelo Parque Nacional Everglades, no extremo sul do Estado.

Ir até Key West, o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, a menos de 150 quilômetros de Cuba, é boa pedida para dar um mergulho no Caribe americano.

E já que estamos na Flórica, por que evitar os parques? A Disney tem camping para motorhomes, o Fort Wilderness.

CANADÁ

1- A via mais bonita

Para quem tem ao menos 15 dias disponíveis, o Canadá oferece como rota aquela que costuma ser citada em publicações turísticas como a estrada mais bonita do mundo. Trata-se da Icefields Parkway, trecho entre a Colúmbia Britânica e Alberta, províncias a oeste do país.

Mas vá com calma: há muito o que ver. Comece em Vancouver e siga em direção ao Okanganan Valley, região de vinícolas e pomares, por dentro do Parque Nacional Manning, onde há campings e várias opções de atividades ao ar livre, como caiaque e trilhas.

Em direção a Vernon, o turista encontra a beleza natural do Fairmont Hot Springs. É nesta região que o motorhome deve enveredar pela Icefields Parkway e, então, passar por Lake Louise e pelos parques nacionais de Banff e Jasper. No retorno a Vancouver, passe pelas cachoeiras de Helmcken.

2- Natureza preservada de Ontário

No leste do Canadá, a província de Ontário sozinha rende um belo trajeto sobre rodas. Só de parques naturais são sete; e um período de uma semana a dez dias é suficiente para ver o principal.

O Bruce Península tem uma população abundante de ursos negros e fica às margens do lago que dá origem às Cataratas de Niagara. Já na Baía Georgiana, a surpresa é o Fathom Five National Marine Park, onde é possível avistar um navio naufragado, o Sweepstakes.

No parque Point Pelee há passeios de canoa ao redor de uma ponta de areia. A rota ainda inclui os parques Pukaskwa, St. Lawrence Islands e a área de conservação marítima Lake Superior. Mais: pc.gc.ca.

SAIBA MAIS

Preço: em média, US$ 200 a diária, para 4 pessoas com 160 km/dia de franquia. Nos campings, diárias chegam a US$ 50 no máximo

Documentos: o visto é necessário para brasileiros nos Estados Unidos e no Canadá. A CNH brasileira basta para alugar o veículo

Operadoras: Apex; Soft Travel; Designer; Queensberry e Flot ajudam brasileiros a alugarem motorhomes