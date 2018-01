Pelos cenários de 'Sex and the City', o filme da moda

Calce um Manolo Blahnik, vista o casaco Dior e pendure a gargantilha com seu nome. Pronta para viver dias de Carrie Bradshaw? A protagonista de Sex and the City está mais na moda do que nunca. Não só ela. O quarteto feminino estreou na telona americana, na semana passada, com recorde de bilheteria - o sucesso chegou ao Brasil na última sexta-feira. E o filme já virou acessório tão indispensável para as mulheres que roteiros temáticos foram criados para você fazer o papel de sua personagem favorita. Nos cenários de Nova York, claro. Veja também: Um dia de Carrie Bradshaw Quem encarnar Carrie poderá passar a tarde de um sábado nas lojas de NoLita, almoçar no Luna Café e fazer uma aula de trapézio (como Carrie fez no episódio The Catch, lembra?). A tarde perfeita de Charlotte se passa na Tiffany e nas galerias de arte da cidade, enquanto a de Miranda inclui um passeio de bike no Central Park. Mas se você se identifica mais com Samantha, prepare-se para desbravar um sex shop e seguir para o badalado restaurante Sushi Samba para um drinque. O tour foi montado pela Destination on Location (www.destinationonlocation.com), especialista em levar turistas para sets de filmes badalados. ''Os fãs querem viver essa fantasia'', comenta a diretora da empresa, Joanne Konstantinakos. No caso de Sex and the City, o sonho é tão real que as turistas vão ganhar até a bolsa em forma de Torre Eiffel com a qual Sarah Jessica Parker, opa, Carrie, aparece no começo do filme. Sem os cristais Swarovski, que fique claro. O ''presente'' faz parte do kit de boas-vindas, que ainda inclui lingeries francesas, gift cards de butiques chiquérrimas e a tal gargantilha igual à de Carrie, mas com o nome da participante. O pacote começa na tarde de uma quarta-feira e termina no domingo - e será vendido até novembro. As fãs ficam hospedadas em hotéis de luxo em Manhattan e visitam restaurantes, cafés, bares, spas e lojas que serviram de locação tanto para os episódios da série quanto para o filme. Algumas lojas, aliás, serão fechadas só para as turistas. E cada uma terá um personal shopper, ou seja, um assessor particular para as compras. Tanta exclusividade tem um preço: US$ 15 mil (R$ 24.406). SETS Basta uma rápida aparição em Sex and the City para um lugar ganhar fama eterna. Foi assim com o designer espanhol de sapatos Manolo Blahnik (www.manoloblahnik.com). Ou você já tinha ouvido falar dele antes de Carrie usar e abusar dos modelos coloridos de salto alto? O estilista até batizou um deles com o nome da atriz. A loja de Manolo Blahnik fica num dos endereços mais nobres do centro de Manhattan, na 54th Street, a poucos metros da 5th Avenue. O Viagem & Aventura visitou outros cenários da série, incluídos no roteiro da Destination on Location. Quem ama decoração vai enlouquecer na ABC Carpet & Home (www.abchome.com), a loja onde Charlotte escolhe com Trey uma cama de casal (5º episódio, 4ª temporada). São nada menos do que 8 andares com móveis e acessórios para casa. Visitar o Soho House (www.sohohouseny.com; 10º episódio, 6ª temporada) não é para qualquer um. O hotel tem um clube superexclusivo - só para sócios, com lista de espera gigante - e fica no Meatpacking District. Ali há ainda um bar badalado e piscina no terraço, com vista para o Rio Hudson. Na mesma rua, a Pastis (www.pastisny.com) é o local onde Carrie toma brunch com o amigo australiano Oliver (14º episódio, 4ª temporada). Depois de aparecer na série, virou febre entre chiques e famosos. O café tem inspiração francesa na decoração e no cardápio. Um charme. Viagem feita a convite do STB