Pelos salões e lendas do Castelo de Chillon O clima sombrio, com pouca iluminação, e as prateleiras empoeiradas ajudam a transportar o turista para o cenário das histórias descritas por Lord Byron, Victor Hugo e Jean-Jacques Rousseau. Afinal, foi ali nos salões do Castelo de Chillon, que os célebres autores buscaram inspiração para ambientar seus famosos escritos.