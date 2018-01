Faça opção por tecidos leves e que não amassem com facilidade, como microfibra, tricô, jérsei, malha, seda e stretch. Para viagens a lugares frios, invista em peças térmicas, que são leves e quentinhas, para usar como segunda pele. Vale o mesmo para as meias: prefira as térmicas, que resolvem a questão, e evite carregar muitos pares para sobrepor. O casaco pesado também vai no corpo.