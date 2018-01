"Gente, táxi em Praga é um assalto! O motorista que me levou do aeroporto à cidade envenenou o taxímetro, que ficou rodando mais rápido do que os pneus do carro! O único jeito de escapar é reservar um transfer. Uns ingleses que eu conheci no hotel recomendaram o www.prague-airport-shuttle.com. Custa 22 euros, não precisa informar dados do cartão de crédito, e eles esperam ao lado do guichê de câmbio. E se você chegar de trem, combine um pick-up com o seu hotel. Ninguém me avisou, mas eu te aviso!"