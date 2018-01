e voltando a tempo de nos avisar

"Vocês não sabem: resolvi estrear meu laptop novo numa viagem aos Estados Unidos. Queria poder descarregar e editar todas as fotos na hora, subir para o Orkut, mandar e-mails, aproveitar o Wi-Fi do hotel. Mas quando eu cheguei em Miami, quem disse que conseguia ligar o computador na tomada? Eu tinha esquecido do maldito plugue novo brasileiro! O pior de tudo é que a nossa tomada não serve em nenhum adaptador universal. Ou seja: tem de comprar um adaptador específico antes de sair do Brasil! Ninguém me avisou, mas eu te aviso!"