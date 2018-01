Pequeno glossário de termos locais Embora não seja obrigatória em documentos públicos, a língua havaiana é tão oficial no Estado quanto o inglês. Entre os termos que o visitante mais escuta, aloha é marcante. A saudação nacional é usada principalmente no cumprimento, no começo e no fim das conversas. Tão importante que aparece até nas placas dos carros.