Pequenos detalhes antes de escolher um hotel nas férias

Tais medidas não se restringem a estabelecimentos em áreas naturais. Hotéis urbanos podem seguir os mesmos princípios - e até adicionar outros, como fazer um jardim na cobertura. Além de bonito, ajuda no isolamento térmico do prédio, economizando energia.

Ficar de olho nas certificações ambientais - como ISO 14.000 - também pode ajudar a escolher onde ficar na próxima viagem. A Leed, por exemplo, segue normas para reduzir o consumo de energia. Nos Estados Unidos, a Green Globe é sinônimo de consciência ecológica. Por aqui, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) representa a ISO, mas conta com normatizações próprias, como a NBR 15.401, que tem como base eficiência do negócio, preocupação ambiental e com as comunidades locais.

Proporcionalmente, ainda

são poucos hotéis que buscam a certificação. Por isso, faça sua parte: pergunte e fiscalize.