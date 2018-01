Pequenos e poderosos

Selecionamos duas opções de quatro itens indispensáveis para viajantes conectados. São gadgets que fazem bonito em viagens, segundo especialistas. E que, além de tudo, não vão ocupar muito espaço na sua mala | Por Bruna Tiussu

Celular

APPLE IPHONE 3GS

Navegar na web com velocidade duas vezes maior que a do modelo anterior. Além disso, tem 3G, Wi-Fi, câmera de vídeo (é possível fazer edição) e fotográfica de 3 megapixels, bússola digital, GPS e bateria suficiente para 9 horas

Preço médio: R$ 2.200

SAMSUNG GALAXY

É compatível com o sistema Android, do Google, tem câmera de 5 megapixels e é um dos poucos com flash. Também se sai bem no pacote básico dos smartphones: 3G, Wi-Fi e GPS

Preço médio: R$ 1.700

Câmera

SONY CYBERSHOT W210

Câmera compacta que não decepciona. Tem 12.1 megapixels, tela de 2,7’’ que facilita o enquadramento e recursos para evitar que as fotos fiquem tremidas ou borradas. Destaque para a lente Carl Zeiss e zoom óptico de 4x

Preço: R$ 799

SAMSUNG ST 1000

É a câmera dos sonhos de muitos viajantes. Ela vem com Wi-Fi e, com um clique na tela, é possível conectar a rede e arquivar as fotos em sites como Flickr, Picasa, Blogger e Facebook. E os vídeos podem ser cadastrados no YouTube

Preço: R$ 2.000

Netbook

SONY VAIO W

Com 2 GB de memória e disco de 250 GB, seu desempenho até parece com o de um note. Tem tela de 10’, 3,2 cm de espessura e pesa 1,9 quilo. Uma novidade é que a resolução das imagens é maior, melhor para reproduzir vídeos.

Preço: R$ 1.999

DELL MINI 10

O design é compacto, tem tela de 10’, com 2,9 cm de espessura, pesando 1,1 quilo. Seu HD de 160 GB é razoável e ainda traz duas novidades: modem 3G embutido e porta HDMI, que transmite som e vídeo para a TV por um único cabo

Preço: R$ 1.699

Relógio

CASIO SPF 40T-7V

Tem bússola digital, medição contínua de direção, barômetro e termômetro. Indicado para iatismo porque tem temporizador, gráfico de luas e marés. Resiste a até 10 graus Celsius negativos

Preço: R$ 1.400

TIMEX EXPEDITION WS4

Exibe até quatro funções ao mesmo tempo na tela widescreen. Dá as condições climáticas, altitude, pressão e direção. Testado no Himalaia, resiste a baixas temperaturas e a até 50m de profundidade

Preço: R$ 1.199