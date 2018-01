Pequenos prazeres

Farmer’s Markets

As feiras livres na Califórnia são quase sempre focadas em alimentos orgânicos. Frutas frescas, queijos, mel são ótimas pedidas para um lanchinho, mas normalmente há comidas mais robustas para matar a fome. Em Santa Monica, o mais famoso ocorre às quartas e sábados, próximo à 4th Street e a Ocean. O mais divertido, contudo, fica um pouco mais afastado do centro, no número 2.640 da Main Street, e ocorre aos domingos. Tem jeitão de piquenique, com as famílias sentadas nos gramados, wraps, panquecas, limonadas, apresentações musicais. Acorde cedo: as barracas fecham por volta das 13h. Depois, passeie pelas lojinhas descoladas das proximidades.

Comprinhas

A Third St. Promenade é uma rua de pedestres repleta de lojinhas, restaurantes, músicos e artistas de rua, especialmente aos fins de semana. Se é turístico? Claro que sim, mas também é bem divertido. No fim do bulevard, o shopping Santa Monica Place tem lojas de grife – e uma área central aberta.

Com vista

O High Venice, rooftop bar do Hotel Erwin, é boa opção para a happy hour – faça reserva. Tome alguns drinques e deixe o jantar para outro lugar. Em Santa Monica, o Onyx, no Hotel Shangri-La também tem vista panorâmica para o Pacífico, mas as filas são grandes e o elevador, pequeno.