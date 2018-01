Percorra Bonito no app de realidade virtual do 'Estado'

O Estado dá o primeiro passo para uma nova forma na apresentação de suas reportagens. O aplicativo Estadão Realidade Virtual, já disponível para os sistemas Android e iOS, vai propiciar uma maneira inovadora de interagir com o conteúdo oferecido – em outras palavras, colocará o leitor lado a lado com o repórter.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto de estreia, Expedição Brasil #Bonito, conta com quatro vídeos, nos quais é possível acompanhar a blogueira do Viagem Karina Oliani em suas aventuras pela cidade do Mato Grosso do Sul num ângulo de 360°: como passageiro numa trilha de 4X4; num rafting emocionante pelas corredeiras do Rio Formoso; flutuando nas águas cristalinas e repletas de peixes do Rio da Prata; num rapel de 90 metros de altura na Boca da Onça, na Serra da Bodoquena. Cada vídeo tem pouco mais de 2 minutos de duração. “Com a realidade virtual, cada vídeo trará a possibilidade de imersão no conteúdo”, diz Macerlo Moraes, diretor de Marketing Publicitário do Estado.

Karina, que também é médica e apresentadora do programa Desafio Celebridades do canal Discovery, é a brasileira mais jovem a chegar ao topo do Monte Everest. Convidada pelo Estado para estrear o projeto, ela conta por que escolheu Bonito: “É um dos lugares mais lindos do planeta e ideal para ser mostrado em uma realidade imersiva como essa”.

Segundo o editor executivo de conteúdos digitais do Grupo Estado, Luis Fernando Bovo, os vídeos estarão disponíveis também no canal do Estado no YouTube. Ele avisa, contudo, que para ter uma experiência mais completa, o ideal é usar um dos óculos de realidade virtual disponíveis no mercado. Assinantes terão desconto na marca Beenóculos.

A realização e produção é da Academia de Filmes, uma das pioneiras em vídeo VR360. Para Tadeu Jungle, sócio da produtora, a realidade virtual trouxe uma mudança na narrativa que não se via desde a invenção do cinema. “Posso afirmar, sem exagero, que essa experiência do Estadão dá início a uma nova era para o jornalismo.” Toda a ação tem oferecimento da Mitsubishi.

COMO ACESSAR

1. Baixe o aplicativo Estadão Realidade Virtual gratuitamente, para os sistemas Android ou iOS.

2. Ao todo, serão quatro vídeos disponíveis, nos quais o leitor se sente participando da aventura ao lado de Karina Oliani: trilha 4X4, rapel, mergulho e rafting. Cada vídeo tem cerca de 2 minutos

3. Basta virar seu smartphone ou tablet em qualquer ângulo para ter a visão 360° da experiência.

4. Com óculos de realidade virtual, a experiência é mais intensa. Assinantes terão desconto na compra dos óculos da marca Beenóculos.

5. Os vídeos também podem ser vistos no canal do Estado no YouTube.