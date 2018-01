Percorra os contornos abstratos das obras de Joan Miró

O colorido abstrato de Joan Miró (1893-1983) ganha destaque em Barcelona todo dezembro, mês de aniversário de sua morte. E não poderia ser de outra maneira, nem em outro lugar. O artista nasceu e viveu na capital catalã e lá deixou um legado artístico incomparável.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As formas tão características de suas obras estão expostas na Fundació Miró, no alto do Parque Montjuïc. Mas também nas ruas. Miró queria dar as boas-vindas a todos os visitantes de sua cidade natal. Para isso, deixou três trabalhos - e se criou uma rota turística.

Quem desembarca no Aeroporto El Prat se depara com um gigante painel de cerâmica assinado pelo artista. Com 9 metros de largura e 5 de altura, a obra foi feita em 1970, com a colaboração do ceramista Josep Llorenç Artigas, e decora a fachada do Terminal B.

Já na famosíssima Rambla, perto da casa onde nasceu, Miró realizou o sonho de exibir uma de suas obras. No chão. Em 1976, ele incrustou no pavimento da avenida o mosaico circular Pla de l’Os, para que todos os pedestres pisassem mesmo. A prefeitura restaurou o trabalho em 2006, devolvendo toda a cor.

A última parada dessa rota é o Parc Joan Miró, perto da Plaza Espanya, onde impera a monumental escultura Dona i ocell (ou mulher e pássaro), com seus 22 metros de altura, à beira de um canal artificial de água. Ela foi colocada ali poucos meses antes da morte de Miró.

Veja também:

Roteiro inspirado em quadrinhos

Colorida e temperada

Um dia entre as pirâmides

‘Recuerdos’ e luxos para levar para casa

Hotéis cheios de mimos em Los Cabos

Resorts em Pernambuco: escolha o seu

Siga o blog do Viagem