Percurso pelos parques Disney, para toda a família Maratona Disney para você é um interminável tour pelos brinquedos do parque? Bem, até pode ser. Mas o evento existe de fato, com três opções de prova que cortam o complexo de Orlando, nos EUA. Sempre realizada em janeiro (em 2013, entre os dias 10 e 13), a competição tem provas de 5, 21 e 42 quilômetros. Para os mais bem dispostos há ainda o Desafio do Pateta: correr a meia maratona no sábado e a maratona no domingo.