Percursos tranquilos

No mesmo estilo da nova Under the Sea, o percurso de barco por representações de países de It's a Small World pode ser encantador ou detestável, com seus estereotipados bonecos em trajes típicos e a canção-tema do tipo chiclete. A seu favor, a atração tem seu status de clássico: foi criada por Walt Disney em pessoa e tem a mesma idade do parque.

Piratas do Caribe é outro trajeto de barco por cenários competentes - atenção aos tiros de canhão bem realistas, logo no começo. A Haunted Mansion assombra entre espíritos e cômodos empoeirados; o ponto alto é um admirável baile de fantasmas. Pequenos que ainda têm medo do escuro podem ter dificuldade para dormir depois.

Game. No Hollywood Studios, Toy Story Mania (foto) é uma atração colorida e descolada. No jogo em 3D, participantes divididos em duplas usam uma pistola virtual para acertar alvos e marcar pontos. Tão empolgante que dá vontade de ir seguidas vezes. Pena que a fila seja sempre tão grande.