Perdi o documento em uma viagem. E agora?

O que fazer quando você perde seu documento em uma viagem? Não se desespere: dá, sim, para voltar para casa.

Em viagens nacionais. Em território nacional, o processo é simples. Basta fazer um Boletim de Ocorrência declarando a perda ou roubo do documento (nem precisa ir à delegacia, que significa filas e perda de horas preciosas em seu destino de férias: faça o B.O. online e imprima no hotel ou em alguma lan house). Pode-se viajar de avião com B.O.s emitidos até 60 dias antes da viagem. Na volta para casa, é só tirar a segunda via do documento.

Em viagens internacionais. Vá a uma delegacia no país onde estiver e declare a perda do passaporte. Com a ocorrência em mãos, você pode pedir um novo no consulado mais próximo - veja a lista no site do Itamaraty.

Preencha o formulário (bit.ly/passaportenew) e pague a taxa de R$ 120. É possível ainda solicitar no consulado uma Autorização de Retorno ao Brasil (ARB), válida apenas para a volta. Nesse caso, leve o B.O. internacional e um documento que comprove a nacionalidade brasileira. Caso não tenha, será necessário ter testemunhas que comprovem a nacionalidade. Veja mais detalhes em: bit.ly/perdedoc.