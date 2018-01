Performance chega a incluir 'sequestro' de um turista O barco corta as águas do fiorde de Gudvangen, na região de Sogn, na Noruega. Ao aproximar-se do atracadouro do Gudvangen Fjordtell, um grupo de homens com escudos, espadas vikings e vestidos com peles de animais esperam o visitante numa réplica de embarcação viking. Saúdam os visitantes e, eventualmente, convidam algum dos turistas para que aborde seu barco. E o "sequestram".