Perfume para se sentir (e ser) único

O "alquimista" recebe clientes com hora marcada e, dizem, já atendeu Madonna e Cherie Blair. Há perfumes prontos, de fragrâncias com elementos toscanos a especiarias orientais (100 o frasco). Mas há aquilo que nenhuma perfumaria comercial oferece: a chance de ter sua própria fragrância. Na entrevista de até três horas, Lorenzo fareja gostos, memórias, desejos, sua psique. A essência é testada até que criatura e criador estejam de acordo. Não haverá outro no mundo com este cheiro. Um luxo que custa a partir de 3.200 (kit com dez itens).