Pergunte aos universitários

Yale

yale.edu

As visitas ali ocorrem quase todos os dias e são conduzidas por alunos de graduação. No entanto, não é fundamental se prender às explicações: o apelo visual é grande. Os 260 prédios da universidade misturam tradições arquitetônicas, que vão do colonial americano ao vitoriano gótico, passando pelo mouro e chegando ao contemporâneo.

As bibliotecas são uma atração à parte. Dentro da Sterling Memorial Library, inicialmente projetada para ser uma igreja, gárgulas esculpidas em pedra ironizam o desespero dos alunos antes das provas. Já na Beinecke Rare Book and Manuscript Library, dedicada a obras raras, está exposta uma cópia da Bíblia de Gutemberg, o mais antigo impresso do mundo. A coleção engloba ainda documentos do poeta Ezra Pound e álbuns da família Romanov, a última dinastia russa antes da Revolução Bolchevique.

Harvard

harvard.edu

A arquirrival de Yale é um passeio comum para quem visita Boston. A universidade está totalmente aberta ao público e, além do tour oficial (gratuito e mais institucional), há opções coordenadas por empresas, como o The Hahvahd Tour, cujo nome brinca com o sotaque de Boston. Descontraídos, eles fazem piada sobre os hábitos e tradições dentro do câmpus, como o grito coletivo dos calouros nas horas que antecedem as provas finais. Também indicam onde moraram ex-alunos ilustres, como Bill Gates e John F. Kennedy, sem deixar de lado pontos como o Harvard Yard, um enorme bosque onde os estudantes costumam matar o pouco tempo que têm, e o Memorial Hall, uma homenagem aos mortos de Harvard na Guerra de Secessão (1861-65).

Oxford

ox.ac.uk

Atravessando o Atlântico, o câmpus localizado na cidade homônima e a apenas 1h20 de Londres, na Inglaterra, ressalta em seu site que todos os eventos ali realizados são abertos ao público. E também oferece um tour guiado por suas dependências.

A arquitetura medieval da instituição, criada no século 12, impressiona. Os prédios - a maioria em estilo gótico, feitos de pedra calcária amarela - são famosos pelos pináculos, telhados pontiagudos. Ao cair da noite, o clima medieval propicia os ghost tours (www.ghosttrail.org), passeios por pontos "mal-assombrados" conduzidos por atores fantasiados, que podem durar 1h15 ou 1h45, dependendo da coragem do freguês. Preço: 8 libras (R$ 31).

Pela cidade, vários estabelecimentos guardam boas histórias de ex-frequentadores de Oxford. Oscar Wilde, enquanto estudante, passou uma temporada no hotel The Old Parsonage (1 Banbury Road). Já o Eagle & Child (49 St Giles) era ponto de encontro entre o escritor J.R.R. Tolkien e seu grupo literário, os Inklings.

Cambridge

cam.ac.uk

Um clima parecido com o de Oxford pode ser encontrado em Cambridge, que abriga o câmpus da universidade homônima. E você pode explorá-lo de uma maneira inusitada: em gôndolas, que percorrem a cidade pelo Rio Cam a 25 libras (R$ 97). O passeio dura 45 minutos e pode ser reservado em punting-in-cambridge.co.uk.

Apenas 14 anos mais nova que Oxford, a universidade em que Isaac Newton e Charles Darwin estudaram também impressiona pela arquitetura medieval. Um dos destaques é a Capela do King's College, construída por Henrique VI em 1441, em estilo gótico. Uma viagem no tempo.